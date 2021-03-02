Ajdar Armağan Çağlayan'dan bakın neden 1 milyon Euro istedi duyan şaştı

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Ajdar'ın bu isteği duyanları hem şaşırttı hem de güldürdü. Armağan Çağlayan Ajdar'ın para istediğini Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

''Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konuk etmek için Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi. :)''