Ajdar Armağan Çağlayan'dan bakın neden 1 milyon Euro istedi duyan şaştı
Armağan Çağlayan, Ajdar'ın kendisinden 1 milyon Euro istediğini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
Bir döneme 'Çikita Muz', 'Nane Nane' şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Ajdar, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada canlı yayın yaparken kendisinin de maddi zorluk yaşadığını dile getirmişti. Armağan Çağlayan'dan 1 milyon Euro istemesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, bir süredir birçok ünlü isim gibi dijitalde yer alıyor. YouTube'da Gör Beni adlı programı sunuyor. Çağlayan, her hafta bir ünlü ile sohbet ediyor. Sadece kendisinin merak ettiklerini sorduğu bir programa son olarak Ajdar'ı davet etti.
Çağlayan Ajdar'ı davet ettiğine ise pişman oldu. Şarkıcı, Armağan Çağlayan'dan programa gelmek için para istedi. Üstelik 1 milyon Euro kadar...
Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Ajdar'ın bu isteği duyanları hem şaşırttı hem de güldürdü. Armağan Çağlayan Ajdar'ın para istediğini Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:
''Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konuk etmek için Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi. :)''