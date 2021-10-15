Ajda Pekkan'ın yeni albümü için verdiği pozlar olay! Kim der ki 75 yaşında....

Albümde düzenlemeleri yine Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı, söz ve müziğini Okay Barış'ın yazdığı 'Mümkün Değil', söz ve müziği Gülden'e ait olan 'Ölsem Unutmam' isimli şarkılar da yer alıyor. Albümde bulunan diğer bir şarkı olan 'Sadece'nin söz ve müziğinde ise Serdar Ortaç ve Sera Tokdemir'in imzaları var. Bu şarkının aranjesi ise Tarık İster'e emanet. Alper Atakan aranjesi ile göze çarpan "Bilebilirsin"in sözleri ise Özlem Argon, müziği ise Reşit Gözdamla'ya ait.