Ajda Pekkan'ın yeni albümü için verdiği pozlar olay! Kim der ki 75 yaşında....
75'lik Ajda Pekkan'ın yeni albümü için verdiği pozlar nefes kesiyor... Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar için 'Kim der ki 75 yaşında' diye yorum yapıldı.
Süperstar Ajda Pekkan'ın uzun zamandır beklenen yeni albümü Ajda müzikseverler ile buluşuyor. 75 yaşındaki ünlü şarkıcı, yeni albümü için kamera karşısına geçti ve birbirinden iddialı pozlar verdi.
Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, şimdilerde yeni albümü Ajda'nın heyecanını yaşıyor. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı albümün çıkış parçası ise bestesi ve sözleri Şehrazat'a ait olan 'Bi'Tık' oldu.
Albümde düzenlemeleri yine Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı, söz ve müziğini Okay Barış'ın yazdığı 'Mümkün Değil', söz ve müziği Gülden'e ait olan 'Ölsem Unutmam' isimli şarkılar da yer alıyor. Albümde bulunan diğer bir şarkı olan 'Sadece'nin söz ve müziğinde ise Serdar Ortaç ve Sera Tokdemir'in imzaları var. Bu şarkının aranjesi ise Tarık İster'e emanet. Alper Atakan aranjesi ile göze çarpan "Bilebilirsin"in sözleri ise Özlem Argon, müziği ise Reşit Gözdamla'ya ait.
şarkılarının yanı sıra albüm fotoğraflarına da ekstra bir özen gösteren sanatçı, Safa Gülsoy'un objektifine poz verdi. 75 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlarla taş çıkartan Pekkan, birbirinden farklı kıyafetle poz verdi. Şarkıcının mayolu pozu da dikkat çekti.