Ajda Pekkan'ın, ünlü çikolata markasıyla yaptığı reklam anlaşmasından aldığı para dudak uçuklattı

Sanat dünyasının efsane ismi Ajda Pekkan, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle magazin gündeminde zirveden düşmeyen ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her yaptığıyla çok konuşulan 79 yaşındaki Pekkan, bu sefer de milyonlarca liralık bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir çikolata markasıyla anlaşan Pekkan'ın bu anlaşmadan aldığı para ise duyanların dudağını uçuklattı. Bakın Süperstar'ın aldığı para ne kadar...