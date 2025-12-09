Ajda Pekkan'ın, ünlü çikolata markasıyla yaptığı reklam anlaşmasından aldığı para dudak uçuklattı

BIST 11.201
Müzik dünyasının 'Süperstar'ı Ajda Pekkan sahne şovları ve güçlü sesiyle çok konuşulurken, her yaptığıyla magazin gündeminde de sık sık yerini alıyor. Pekkan, şimdi de ünlü çikolata markası ile imza attığı yeni iş birliğinden aldığı parayla herkesin dudağını uçuklattı. Bakın ne kadar almış...

Sanat dünyasının efsane ismi Ajda Pekkan, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle magazin gündeminde zirveden düşmeyen ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her yaptığıyla çok konuşulan 79 yaşındaki Pekkan, bu sefer de milyonlarca liralık bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir çikolata markasıyla anlaşan Pekkan'ın bu anlaşmadan aldığı para ise duyanların dudağını uçuklattı. Bakın Süperstar'ın aldığı para ne kadar...

Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan enerjisi, duruşu ve özel hayatıyla magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

'Süperstar' olarak anılan Pekkan, hayatının her noktasında çağa ayak uyduruyor ve popülerliğini koruyor.

79 yaşında olmasına rağmen hâlâ sahnede fırtınalar estiren Pekkan, markaları da peşinden koşturuyor.

