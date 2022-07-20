Ajda Pekkan'ın hocası İlham Gencer yoğun bakıma kaldırılmıştı! Oğlu sağlık durumunu açıkladı
Türk caz piyanisti, şarkıcı İlham Gencer'in yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı'nın oğlu, babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan 99 yaşındaki ünlü sanatçı İlham Gencer'in geçtiğimiz haftalarda durumunun ağırlaştığını ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.
Ünlü sanatçı Muğla'nın Bodrum ilçesinde oğlu Bora Gencer ile birlikte yaşıyordu. Rahatsızlanması üzerine özel bir hastaneye kaldırılan Gencer'i Ajda Pekkan yalnız bırakmadı.
Hocası İlham Gencer'i ziyaret eden ünlü şarkıcı Ajda Pekkan hayranlarının bir kez daha takdirini kazandı.
Sanatçı ve oğlu Bora Gencer'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Pekkan, bir süre sanatçılarla sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı.