Ajda Pekkan'ın fotoşoplu hali şoke etti! 'Neredeyse çocukluğuna dönecek'

'Biraz daha shop yapılsa çocukluğuna dönecek'

Pekkan'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz daha shop yapılsa çocukluğuna dönecek', 'Ajda Hanımın gençlik yılları bile bu kadar güzel değil', '75 değil sanki 25 yaşında' şeklinde yorumlarda bulundu.