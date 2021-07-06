Ajda Pekkan'ın fotoşoplu hali şoke etti! 'Neredeyse çocukluğuna dönecek'
Ajda Pekkan, pandemi sonrası Bodrum-Yalıkavak’ta sahneye çıktı. Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medyada “75 değil 25 yaşında” yorumları yapıldı.
Bodrum'da yaza 'merhaba' diyen Ajda Pekkan, dün akşam bir restoranda sahne aldı. Süperstar sevilen şarkılarını seslendirdi. Panter desenli elbisesiyle dikkat çeken Pekkan “Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum” dedi. Eğlenceli geceden fotorğafları basına servis edilen Pekkan'a yapılan fotoşop 'yok artık' dedirtti!
'Biraz daha shop yapılsa çocukluğuna dönecek'
Pekkan'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz daha shop yapılsa çocukluğuna dönecek', 'Ajda Hanımın gençlik yılları bile bu kadar güzel değil', '75 değil sanki 25 yaşında' şeklinde yorumlarda bulundu.
'Fotoşop kraliçesi Seren'
Fotoşopu abartan bir diğer ünlü de Seren Serengil.. Serengil Instagram'da adeta 'fotoşop kraliçesi' olarak tanınıyor! Seren Serengil, adını taşıyan mayo markasının katolog çekimleri için objektif karşısına geçti. Çekimlerden fotoğrafları sayfasında paylaşan Serengil'in uyguladığı filtreler dikkatlerden kaçmadı.
'Demek ki inanılamayacak kadar güzelim'
Seren Serengil'den photoshop iddialarına yanıt gecikmedi:
"Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da photoshop demişler, kapak mahiyetinde bu videoyu paylaşıyorum. Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim"