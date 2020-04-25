Ajda Pekkan'dan şoke eden açıklama! Çantalarımın hepsi...

'2. Sayfa'nın bugünkü canlı yayın konuğu 74 yaşındaki Ajda Pekkan oldu. Pekkan,"Çantalarımın hepsi çakmadır. Orjinallerine para veremem. Öyle çok pahalı tektaşlarım pırlantalarım da yoktur” diyerek samimi bir itirafta bulundu.