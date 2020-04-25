Ajda Pekkan'dan şoke eden açıklama! Çantalarımın hepsi...
Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Süperstar Ajda Pekkan, herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu.
'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan 74 yaşındaki Ajda Pekkan Ajda Pekkan samimi açıklamalarda bulundu. Süperstar, çantalarının hepsinin çakma olduğunu söylerken hayatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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'2. Sayfa'nın bugünkü canlı yayın konuğu 74 yaşındaki Ajda Pekkan oldu. Pekkan,"Çantalarımın hepsi çakmadır. Orjinallerine para veremem. Öyle çok pahalı tektaşlarım pırlantalarım da yoktur” diyerek samimi bir itirafta bulundu.
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Pekkan ayrıca, evdeki yemeklerin hepsini kendisinin yaptığını söyledi.
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Yaşına rağmen oldukça fit bir görünüme sahip olan Pekkan, dün akşam yaptığı "Güzel günler yakın" paylaşımıyla, corona virüse meydan okumuştu.
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