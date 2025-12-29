Ajda Pekkan yetkililere seslendi! Barınaklara denetim ve ceza talebi
Geçtiğimiz günlerde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çok sayıda köpeğin öldürülüp, çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu öne sürüldü. Ajda Pekkan, infial yaratan görüntülere tepki gösterdi.
Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan, hayvan hakları konusundaki duyarlılığıyla bilinen bir isim olarak, son günlerde sosyal medyada büyük infial yaratan Ankara Karataş Hayvan Bakımevi iddialarına sessiz kalmadı. Pekkan, sokak hayvanlarına yönelik şiddete ve barınaklardaki insanlık dışı uygulamalara karşı güçlü bir açıklama yaparak yetkililere çağrıda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntüler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çok sayıda köpeğin öldürüldüğü ve çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu iddialarını gündeme getirdi. Bu çarpıcı görüntüler, hayvanseverlerden büyük tepki çekerken, konunun hızla yayılmasına neden oldu.
Hayvan sevgisiyle tanınan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından yayınladığı uzun mektupta duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Son günlerde sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet ve özellikle Ankara'da bir barınakta ortaya çıkan vahşet, artık alışılabilecek şeyler değildir. Canlıların poşetlere konularak öldürülmesi, adına ne denirse densin, vahşettir."Pekkan, hayvanların acıyı ve sevgiyi hisseden canlılar olduğunu vurgulayarak, "Barınaklar mezarlık değil, koruma alanı olmalıdır" dedi.