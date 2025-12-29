Ajda Pekkan yetkililere seslendi! Barınaklara denetim ve ceza talebi

"Son günlerde sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet ve özellikle Ankara'da bir barınakta ortaya çıkan vahşet, artık alışılabilecek şeyler değildir. Canlıların poşetlere konularak öldürülmesi, adına ne denirse densin, vahşettir."Pekkan, hayvanların acıyı ve sevgiyi hisseden canlılar olduğunu vurgulayarak, "Barınaklar mezarlık değil, koruma alanı olmalıdır" dedi.