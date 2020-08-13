Ajda Pekkan ultra lüks villasına alıcı bulamadı! Bu kez fiyatı aşağıya çekti

Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yeniden villasını satma kararı aldı. Pekkan, daha önce koronavirüs döneminde villasını satışa çıkarmıştı. 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 6 odası 2 salonu bulunan ultra lüks villa, 38 milyona satışa çıkarıldı. Duayen sanatçı, daha önce villasını 46 milyon TL'ye satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı. Peki ultra lüks villanın özellikleri neler, Ajda Pekkan koronavirüs döneminde neler yapıyor? İşte detaylar.