Ajda Pekkan Hakan Altun'la aşk iddialarına açıklık getirdi 'yeni haber diye sevindim'
Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Süperstar konuya dair ilk açıklamasını yaptı.
Ajda Pekkan ve Hakan Altun’un aşk yaşadığı dedikodusu magazin dünyasına bomba gibi düştü. İddia ''Söylemezsem Olmaz'' programında ortaya atıldı.
Serengil, ''Bu bize gelen bir ihbar değil, annemin çevresi ve çok yakın aile dostumuzun gördüğü bildiği şeyler. Yani kendi etrafında herkes bu arkadaşlıklarını, ikisinin birlikte yaşadıklarını biliyormuş. Ben de bazı şeyler gördüm biliyorum'' dedi.
Konuyla ilgili ilk açıklama, Hakan Altun’un menajeri Süleyman Çakmakçı’dan geldi:
''Hakan Bey ve Ajda Hanım, yeni bir düet projesinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum’da yaşadığından proje için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl da halk konserleri verecekler.''
Kelebek'in haberine göre Ajda Pekkan ise haberleri tiye aldı:
''Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim.''