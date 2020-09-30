Ajda Pekkan Hakan Altun aşkı şok etti 26 yaş fark var

Hakan Altun'un bu ilişkiyi ailesinden ve yakınlarından sakladığı ise söylenen diğer iddialar arasında. Seren Serengil'in açıklamalarına göre ikili Bodrum'da gözlerden uzak dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Etraftan gelecek tepkileri önlemek için ise bu aşkı gizli tutuyorlar...