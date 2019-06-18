Ajda Pekkan Alanya'yı salladı! Festivale damgasını vurdu

Tatil nerede, ben nerede ? Dün yapabildim bir tek, o kadar. Yarın gidiyoruz İstanbul'a ama sizden ayrılmak çok zor gelecek bana. Alanya'da sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum bu akşam. Bu gece bizi buluşturan Adem Murat Yücel beyefendiye sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.