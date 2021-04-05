Ajda Pekkan ağrılara dayanamayınca apar topar ameliyat edildi
Estetik operasyonlarıyla sıklıkla gündeme gelen Ajda Pekkan, bu kez dilerinden ameliyat oldu.
75 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, şu sıralar sağlık sorunuyla boğuşuyor. Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kaldı.
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Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen Süperstar'a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasakladı.
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Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum'daki yazlık evine yerleşmişti.
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Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum'a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, şimdi tedavi için İstanbul'a dönmek zorun kaldı.
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