Ajax - Galatasaray / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Ajax ile karşı karşıya geliyor.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor.

Ajax 0 - 0 Galatasaray

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

37'Oscar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

34'Mokio'nun sert şutunda kaleci Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.

32'Ajaxlı oyuncular Galatasaray yarı sahasında pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

22'Ani gelişen Galatasaray atağında Sallai sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Sara'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

18'Jakobs sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci zor pozisyonda kornere çeldi.

15'Singo sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında oluşan karambolde Osimhen'in sert vuruşunda kaleci son anda gole izin vermedi.

13'Singol sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmadan dönen top yeniden Singo'ya çarparak auta gitti.

5'Ajax bu dakikalarda kendi yarı sahasında hazırlık pası yapıyor.

1' Karşılaşma başladı.

Ajax - Galatasaray ilk 11'ler

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreria, Sallai, Sane, Sara, Osimhen

AJAX İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.

AVRUPA KUPALARINDA 331 KEZ OYNADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 331 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 118 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 456 kez havalandırırken, kalesinde 504 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 126. MÜSABAKA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 125 karşılaşmaya yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 31'ini kazanırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 127 gole karşın, kalesinde 216 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 29 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 17, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı 29 mücadelenin 12'sinde galibiyet alırken, 9'unda da yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra, Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i de 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Aslan, Ajax karşısında da galip ayrılıp, Avrupa kupalarındaki iyi gidişini sürdürmek istiyor. Cimbom, galibiyete uzanması durumunda 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanacak.

AVRUPA'DA SON 10 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda son olarak 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.