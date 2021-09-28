BIST 0
DOLAR 8,88
EURO 10,38
ALTIN 496,34
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Ajax Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Ajax Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, rakibini devirip evine 3 puanla dönmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibine konuk oluyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ 19.45'de başlayacak mücadeleyi Fransa'dan Benoit Bastien yönetecek ve zorlu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Vida, Welinton, Atiba, N'Koudou, Ghezzal, Mehmet Topal, Pjanic ve Larin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Montero forma giyemeyecek. Sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Kartal, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Hollanda temsilcisi ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

Ajax - Beşiktaş

Stat: Johan Cruyff Arena
Hakem: Benoit Bastien (Fransa)
Saat: TSİ 19.45
Yayın: Exxen

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

ÖNCEKİ HABERLER
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle katleden doktor hakkında flaş karar
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle katleden doktor hakkında flaş karar
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Fahiş fiyat artışına karşı alınabilecek önlemler Gıda Komitesinde ele alınacak
Fahiş fiyat artışına karşı alınabilecek önlemler Gıda Komitesinde ele alınacak
Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi
Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi
Türk SİHA'larına artan talebin ardından İsrail'den dikkat çeken çağrı
Türk SİHA'larına artan talebin ardından İsrail'den dikkat çeken çağrı
ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü
ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü
Trump'ın Putin'e söyledikleri bomba kamera arkası sözler ortaya çıktı
Trump'ın Putin'e söyledikleri bomba kamera arkası sözler ortaya çıktı
Zonguldak'ta 150 metreden uçuruma uçtu! Ormanda yaralı aradılar
Zonguldak'ta 150 metreden uçuruma uçtu! Ormanda yaralı aradılar
Trabzonspor’dan ‘Halis Özkahya’ açıklaması: Utanıyoruz!
Trabzonspor’dan ‘Halis Özkahya’ açıklaması: Utanıyoruz!
Pankartı gören şaştı kaldı! Sakarya'da hastanenin karşısına açtılar
Pankartı gören şaştı kaldı! Sakarya'da hastanenin karşısına açtılar