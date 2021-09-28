Ajax Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, rakibini devirip evine 3 puanla dönmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibine konuk oluyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ 19.45'de başlayacak mücadeleyi Fransa'dan Benoit Bastien yönetecek ve zorlu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Vida, Welinton, Atiba, N'Koudou, Ghezzal, Mehmet Topal, Pjanic ve Larin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Montero forma giyemeyecek. Sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Kartal, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Hollanda temsilcisi ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

Ajax - Beşiktaş

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakem: Benoit Bastien (Fransa)

Saat: TSİ 19.45

Yayın: Exxen

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi