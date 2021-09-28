Ajax Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, rakibini devirip evine 3 puanla dönmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibine konuk oluyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ 19.45'de başlayan mücadeleyi Fransa'dan Benoit Bastien yönetiyor ve zorlu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

Kartal, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Hollanda temsilcisi ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

Ajax: 0 - 0 :Beşiktaş

(İlk yarı oynanıyor)

10' DİREKTEN DÖNDÜ Beşiktaş gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Michy Batshuayi ceza sahası içinde sağ çaprazda şutunu çekti ancak top uzak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Vida, Welinton, Atiba, N'Koudou, Ghezzal, Mehmet Topal, Pjanic ve Larin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Montero forma giyemeyecek. Sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.