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Ajax - Beşiktaş / Canlı

Ajax - Beşiktaş / Canlı

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ilk haftada Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalıyor.

Ajax 0 - 0 Beşiktaş

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Ajax - Beşiktaş ilk 11'ler

AJAX: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Onana, Al Musrati, Rashica, Gedson, Rafa, Mustafa Hekimoğlu.

10. kez Avrupa Ligi'nde

Avrupa Ligi'ne, daha önce 9 kez katılan siyah-beyazlılar, sadece 3 kez gruptan çıkma başarısını gösterirken 6 kez grup aşamasında elenmişti. UEFA Kupası'nın genelinde ise 3 kez çeyrek final oynayan Beşiktaş, bu çeyrek finallerin ikisini çift maç eleme usulü varken, bir tanesini de Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam ederek oynamıştı.

Yeni formatta ilk maç

UEFA'nın bu sezon yaptığı format değişikliğinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de 36 takımlı lig statüsüne geçildi.

Beşiktaş, 8 farklı takımla 4 içerde 4 dışarda olmak üzere 8 maç oynayacak ve topladığı puanlar 36 takımın yer alacağı sıralamaya dahil edilecek. 36 takımlı sıralamada ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Son 16 turuna kalacak diğer 8 takım ise 9 ve 24'üncü sıradaki 16 takımın oynayacağı elemeler sonrası belirlenecek. Ayrıca UEFA'nın yaptığı yeni format değişikliğinde, lig aşamasından sonraki turlara Şampiyonlar Ligi'nde elenen takımlar katılamıyor.

Avrupa kupalarında 245'inci randevu

Siyah-beyazlılar Ajax maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 245'inci maçına çıktı.

Daha önceki 244 maçta 92 galibiyet alan Beşiktaş, 49 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 103 maçta da mağlup olmaktan kurtulamadı. 244 maçta rakip ağlara 328 gol atan Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.

Bronckhorst sürpriz istemiyor

Bu sezon Süper Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş ligde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik, Avrupa Ligi elemesinde de 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Beşiktaş ayrıca Süper Kupa'da da Galatasaray'ı mağlup edip kupanın sahibi olmuştu.

Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nde de ilk maçından galibiyetle ayrılıp yenilmeme serisini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ın Ajax karşısında eksik ve cezalı futbolcusu bulunmuyor. Siyah- beyazlıların 11'i şu şekilde; "Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Onana, Al Musrati, Rashica, Gedson, Rafa, Mustafa Hekimoğlu."

 

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