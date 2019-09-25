Ailesini katletmeye çalıştı evlatlık alınan miniğin gerçek yaşı ise şoke etti
ABD'de gerçekleşen olayda 9 yaşında sanılıp evlatlık edinilen Natalia ismindeki minik kızın 22 yaşındaki bir sosyopat olduğunun açığa çıkmasının ardından korkunç gerçekler de bir bir gün yüzüne çıktı.
Şu anda tüm dünyanın konuştuğu olay, duyanların ağzını açık bırakacak cinsten. ABD'li bir çiftin 9 yaşında sevimli bir kız çocuğunu evlat edinmesi, hiç tahmin edilemeyecek bir gerçeğin açığa çıkmasına sebep oldu. Evlat edinilen minik kızın aslında 22 yaşında sosyopat bir cüce olduğu ortaya çıktı.
45 yaşındaki Kristine Barnett ve eski eşi 43 yaşındaki Michael Barnett 2010 yılında Ukrayna doğumlu Natalia isimli bir kız çocuğunu evlat edindiler. Skandaldan bihaber olan çift, doktordan da kızın 9 yaşında olduğu teyidini aldı. Ancak kızın gerçek yaşı 22'ydi ve cücelik sendromu vardı.
Gariplik olduğunu fark ettiler: Çift, en başlarda bir sorun olmamasına karşın geçen zaman içinde küçük kızda bir gariplik olduğunu fark ettiler. Zira kızın korku filmlerine olan düşkünlüğü ve tedirgin edici hal ve tavırları çifti germeye başladı.
Kahvesine çamaşır suyu dökmüş: Kendini çocuk gibi gösteren sosyopat ise planını işlemeye başladı. Kız, önce çifti uykularında bıçaklamakla tehdit etti daha sonra üvey annesini elektrikli dikenli tellerin üzerine iterek elektrik çarptırmaya çalıştı ve kadının kahvesine çamaşır suyu koydu.