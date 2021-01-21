Ailesinden iki kişi hastanelik oldu Hanife Gürdal gülerek böyle anlattı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal, eşi ve ailesiyle karın tadını çıkarırken başlarına gelenleri eğlenerek anlattı. Ailesinden iki kişi hastanelik oldu.
Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal, sosyal medya fenomeni oldu. Hayatına dair birçok anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Gürdal, zaman zaman takipçileri tarafından sert eleştirilere de maruz kalıyor.
Fakat bu sefer takipçileri, haklı isyanlarını dile getirdi. Hayatını fotoğrafçı Kemal Ayvaz'la birleştiren Hanife Gürdal'ın Trabzon'da yaylaya çıkma hayali hastanede bitti. Ailesinden iki kişi birden hastanelik olan Gürdal, yaşadıklarını gülerek anlattı.
Her anını 586 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Hanife Gürdal, dün eşi, annesi, babası ve kız kardeşiyle uzun süredir yaşadığı Trabzon'da yaylaya çıkmak istedi.
Ancak yoğun kar yağışı yüzünden arabaları kara saplanan Gürdal'ın eşi ve babası aracı kurtarmak için çalışmalara başladı.