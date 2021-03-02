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Ailenin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı! Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakımda

BODRUM eski belediye başkanı Mehmet Kocadon ile eşi ve 2 kızının koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Evde Karantina süresince durumları ağırlaşan Mehmet Kocadon ve eşi hastanede yoğun bakıma alındı.

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Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi. Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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