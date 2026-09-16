Ailem Güvende soruşturmasında 419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Yurt genelinde güvenliğin sağlanması için emniyet ekiplerinin mesaisi aralıksız şekilde sürüyor. Organize suç örgütleri, dolandırıcılar, hırsızlar, siber suçlar, uyuşturucu ticareti; fuhuş ve dahası; emniyetin radarından kaçmıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de özverili çalışmasıyla, sokaklar adeta didik didik ediliyor.

AİLEM GÜVENDE OPERASYONLARI

Geçtiğimiz günlerde 15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonları başlatılırken, siber güçler de sosyal medya üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

AİLE YAPISI VE KAMU DÜZENİNİ BOZAN İÇERİKLERİ İNCELENİYOR

Sosyal medyada aile ve çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, aile yapısı ve kamu düzeni üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği değerlendirilen paylaşımlar tek tek inceleniyor.

419 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son olarak 419 hesap hakkında erişim getirildiğini duyurdu.

İşte o hesaplardan bazıları:

Serpil Cansız, Ceyda Ersoy, Esin Çepni, Merve Taşkın, Elif Tanyeli.

MÜSTEHCENLİK VE FUHUŞ SUÇLARINI ÖVENLER KAPATILDI

Ailem Güvende operasyonlarını hedef alarak 'Müstehcenlik' ile 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçlarını överek propagandasını yapan 70'i X hesabı olmak üzere toplamda 136 sosyal medya hesabına ve internet sitesine de erişim engeli getirildi.