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Aile hekimlerinde yeni düzenleme! Ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu, ödeme nereye yapılacak?

Aile hekimlerinde yeni düzenleme! Ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu, ödeme nereye yapılacak?

Daha önce ücretsiz olan bazı sağlık raporları için yeni düzenleme yapıldı. Sürücü raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu dahil aile hekimlerinden alınacak pek çok rapor artık ücretli verilecek. Bu yıl itibarıyla geçerli olan fiyatlar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

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Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu. Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.

ÜCRET İNTERNETTEN ÖDENİYOR

NTV'de yer alan habere göre ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.

RAPOR ÜCRETİ 250 LİRA

Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

ÜCRETLİ OLACAK OLAN RAPORLAR

Aile sağlığı merkezinde muayeneler ücretsiz olmaya devam edecek ama rapora esas işlemler için belirlenen ücret, vatandaş tarafından karşılanacak.

Sürücü raporu (ehliyet)
Sporcu raporu
Durum bildirir tek hekim raporları
Hac/umre için parmak izi raporu
İş sağlığı ve güvenliği raporu
Akli meleke raporu
Yivsiz av tüfeği raporu

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