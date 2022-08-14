Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yapılan 450, 550 ve 600 TL aralığında verilen Aile Destek Paketi ile ilgili detayları açıkladı. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar Aile Destek Paketi başvuru şartları nelerdir ve kimler faydalanabilir gibi soruların yanıtını aramaya başladı.