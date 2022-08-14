Aile Destek Paketi başvuru şartları nelerdir ve kimler faydalanabilir?
Pandemi döneminde yapılan desteklerin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere hala farklı destek paketleri ile yardımlar sürüyor. Bunlardan biri ise Aile Destek Paketi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yapılan 450, 550 ve 600 TL aralığında verilen Aile Destek Paketi ile ilgili detayları açıkladı. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar Aile Destek Paketi başvuru şartları nelerdir ve kimler faydalanabilir gibi soruların yanıtını aramaya başladı.
Derya Yanık, Aile Destek Programı hakkında merak edilenleri aktardı. Çalışan ve emekli vatandaşların da bu destekten yararlanabileceklerini söyledi.
Başvurular nasıl yapılacak?
Aile Destek Paketi’ne başvuruda bulunmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere sırası ile 450, 550 ve 600 TL’lik ödemeler yapılacak. Başvurular T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden yapılacak.
Aile Destek Programı başvuru şartları
Aile Destek Programına başvuru şartları ise şöyle sıralandı:
-Türk vatandaşı olmaması,