Aile arasında çıkan tartışma çok feci bitti

Alınan bilgiye göre, dün akşam D.K. (51) ile eşi ve kızı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K, karısı N.K. (52) ile kızı N.K'yi (24) bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, D.K'yi olayda kullandığı bıçakla gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.