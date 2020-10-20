Aıda Pekkan'ı Şeyda Coşkun ifşa etti Süperstar estetiklerinden bin pişman

“Ajda Hanım ile çalıştım çok bilinçli bir kadındır. Birgün bana ‘Şeyda estetik yaptırmayı severim ama en çok bacaklarıma yaptırdığım şeylerden çok pişman oldum. Mahvetti kaslarımı, bunları lütfen insanlara söyle Şeyda’ demişti” dedi.