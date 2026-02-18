Ahu Yağtu aradığı aşkı Bora Cengiz'de buldu! Aşk dolu dizgin...
Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Ahu Yağtu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sürekli gündemde. Geçtiğimiz günlerde, 13 yaş genç sevgilisi Bora Cengiz ile paylaştığı asansör pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yağtu ve Cengiz, ilişkilerini gizlemeden açık bir şekilde sergileyerek, aşklarını takipçileriyle paylaştılar.
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, uzun süredir yalnızdı. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz ile aşk yaşamaya başladığı duyurulmuştu. Aralarındaki yaş farkı ise birçok kişi tarafından konuşulmuştu. Ahu Yağtu'nun kendisinden 13 yaş küçük olan Bora Cengiz ile yaşadığı bu yeni ilişki, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Yağtu ve Cengiz, ilişkilerinin başlamasının ardından, aşk dolu paylaşımlarına devam etti. Son olarak, ikilinin asansörde çekilen fotoğrafı, beyaz kalp emojisiyle birlikte Instagram'da yayımlandı.
Ahu Yağtu’nun paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağarken, ikilinin mutluluğu gözlerinden belli oldu.
Öte yandan, Ahu Yağtu’nun geçtiğimiz Eylül ayında yaşadığı sağlık sorunu da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Beyin anevrizması teşhisi konulan Yağtu, tedavi sürecini başarılı bir şekilde atlattı ve şu anda sağlıklı bir şekilde hayata devam ediyor.