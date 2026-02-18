Ahu Yağtu aradığı aşkı Bora Cengiz'de buldu! Aşk dolu dizgin...

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, uzun süredir yalnızdı. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz ile aşk yaşamaya başladığı duyurulmuştu. Aralarındaki yaş farkı ise birçok kişi tarafından konuşulmuştu. Ahu Yağtu'nun kendisinden 13 yaş küçük olan Bora Cengiz ile yaşadığı bu yeni ilişki, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.