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Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi Meriç Erkan Nasuh tövbesi ile hidayete erdi

Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi Meriç Erkan Nasuh tövbesi ile hidayete erdi

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınan Meriç Erkan önce hayatını değiştirdi sonra adını "Mahmut Erkan" yaptı. Dine yönelen Meriç Erkan'ın ettiği "Nasuh tövbesi" sosyal medyada gündem oldu.

Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi Meriç Erkan Nasuh tövbesi ile hidayete erdi

Yıllar önce Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak ekranlara çıkan Meriç Erkan'ın dine yönelerek 'Mahmut Erkan' olarak adını değiştirdiği ve 'Nasuh tövbesi' ettiğini söylediği videosu sosyal medyada viral oldu. Esra Erol'un sunduğu İzdivaç programındaki hareketleri ve danslarıyla yıllar önce ekranlara yeniden merhaba diyen Meriç Erkan, eski yaşantısından pişman olduğunu ifade ederek "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım" dedi ve eski halinden utandığını dile getirdi.

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Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi Meriç Erkan Nasuh tövbesi ile hidayete erdi

Oyuncu Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olan ve katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Meriç Erkan, hayatını ve adını değiştirdi.

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Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi Meriç Erkan Nasuh tövbesi ile hidayete erdi

Meriç Erkan adını değiştirdi Mahmut Erkan oldu: İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti…

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Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi Meriç Erkan Nasuh tövbesi ile hidayete erdi

Meriç Erkan "Nasuh tövbesi" etti: "Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım" diyen Erkan, "Kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti" dedi. 

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