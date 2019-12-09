Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin mesleğini seçti ABD polisi oldu

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de geçtiğimiz yıl Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitirmişti. 27 yaşındaki Anjelik, kendi mesleği yerine tehlikeli bir görevde yer almayı tercih etti.