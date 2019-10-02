Ahu Tuğba'dan şok itiraflar! İlk eşi bakın kim 10 kere evlendi
Tam 10 kez evlenen Ahu Tuğba, 2. Sayfa programında flaş itiraflarda bulundu, midesini bulandıran ilk eşi bakın kim çıktı.
Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Ahu Tuğba, yıllar sonra ilk kez bir programa katıldı ve herkesi şok eden itiraflarda bulundu. 64 yaşındaki oyuncu, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin aralarındaki yaş farkı ile ilgili de yaptığı yorumlarla dikkat çekti.
Oyuncu çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı ile ilgili yapılan eleştirilere Ahu Tuğba, "Pınar'ın o kadar büyük bir yaşı yok ki, genç kız gibi maşallah" yorumunu yaptı.
Şimdiye kadar 10 kez evlenen Ahu Tuğba, ilk eşi hakkında ise herkesi şoke eden bir olayı anlattı. İşte Ahu Tuğba'nın o açıklamaları...
Kafamı duvara vuruyordum: "Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim."
Pek hoş değildi: "Küçücük bir çocuktum, elini tuttum, aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi. Sonra büyüdük, çocuğumuz dünyaya geldi. 'Bu o değil canım' diyorum."