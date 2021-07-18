Ahu Tuğba Instagram'da çıldırdı! Kızının lüks otomobilini çöpe attı
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba Instagram'dan paylaştığı videoda, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in lüks otomobilini çöpe attığı anları paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Ahu Tuğba, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Şu sıralar kızı Anjelik ile birlikte Miami'de bulunan Ahu Tuğba, kızının lüks otomobilinin içinden çektiği videoyu paylaştı ve "Buradaki tamirci adi altında hiç bir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" dedi.
Bu ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ahu Tuğba sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kızının oldukça lüks olduğu anlaşılan aracını çöpe atacağını belirtti.
"Buradaki tamirci adi altında hiç birseyden anlamayan insanlar..."
Tuğba, paylaşımına "Buradaki tamirci adi altında hiç birseyden anlamayan insanlar bana kizimin arabasını çöpe attırdı en sonunda" notunu düştü.