Ahu Tuğba Instagram'da çıldırdı! Kızının lüks otomobilini çöpe attı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Ahu Tuğba, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Şu sıralar kızı Anjelik ile birlikte Miami'de bulunan Ahu Tuğba, kızının lüks otomobilinin içinden çektiği videoyu paylaştı ve "Buradaki tamirci adi altında hiç bir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" dedi.