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MEDYA

AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu tekme tokat dövdüler üstü başı paramparça oldu

Yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu ve kameranı, Eminönü Meydanı'nda tartıştığı vatandaşlar tarafından darp edildi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, Yapraklıoğlu'nun üstü başı paramparça oldu.

Uzun süredir yaptığı sokak röportajlarıyla gündem olan AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu ve kameramanı saldırıya uğradı.

Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara soru yönelten Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay anı kameralara yansırken, kavga anında üstü başı paramparça olan Yapraklıoğlu'nun kendisine vuran bir kişiye kafa atmaya çalıştığı görüldü.

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