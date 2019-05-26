Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları mahkemelik oldu! Lazer epilasyonu mağdurları
Usta sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan, lazer epilasyonu sonucu vücutlarında yanıkların oluştuğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
Ses sanatçısı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın medyada çok adından bahsedilmeyen kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan, lazer kurbanı oldu. Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvuran iki kardeşin operasyon sonucu yüzlerinde oluşan yanıklar, mahkemeye taşındı.
Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşanan olay şöyle anlatıldı: Avukat Cansu Ceren İlkan ve kardeşi Zeynep Seren İlkan lazer epilasyonu hizmeti almak için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvurdu.
İki aşamadan oluşan toplam 16 seans üzerinden verilecek hizmetin bedelini peşin ödeyen kardeşler, üçüncü seanstan sonra vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti.
İlk seanslarda minik lekelerin oluştuğunu fark eden kardeşler bu konuyla ilgili güzellik merkeziyle görüştü.