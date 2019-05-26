Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları mahkemelik oldu! Lazer epilasyonu mağdurları

Ses sanatçısı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın medyada çok adından bahsedilmeyen kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan, lazer kurbanı oldu. Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvuran iki kardeşin operasyon sonucu yüzlerinde oluşan yanıklar, mahkemeye taşındı.