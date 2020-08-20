Ahmet Nur Çebi'den Fode Koita açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Koita'nın adı geçiyor. Turgay Ciner bizim için önemli biridir. Teknik heyetimizden böyle bir talep olursa gerekeni yaparız.'' dedi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferde siyah-beyazlı kulüple ismi geçen Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita ilgili açıklama yaptı.

Çebi "Koita'nın adı geçiyor. Turgay Ciner bizim için önemli biridir. Teknik heyetimizden böyle bir talep olursa gerekeni yaparız. Bir Beşiktaşlı'nın sıkıntıya girmesini istemediğim gibi Turgay Ciner'in de sıkıntıya girmesini istemem" dedi.