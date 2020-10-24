Ahmet Kural'ın yeni imajını gören şaştı kaldı hayranları şoke oldu
Ahmet Kural, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni halini paylaştı. Kural'ın hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir süredir saçlarını uzun kullanan Kural, imaj değişikliğine gitti.
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Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.
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Takipçilerinin kimi beğenirken, kimi de "Olmamış reis be" yorumunda bulundu.
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İşte Ahmet Kural'a gelen o yorumlardan bazıları...
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