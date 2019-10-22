Ahmet Kural'ın yeni imajı sınıfta kaldı hayranları saçlarını hiç beğenmedi
Ahmet Kural, yeni imajını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı, herkes giden saçlarına isyan etti.
Şu sıralar yeni filmi için sürekli sette olan Ahmet Kural, yeni sosyal medya paylaşımını da setten yaptı. Instagram hesabına yeni imajıyla fotoğraf atan Kural, eleştirilerin hedefi haline geldi. Kural'ın yeni imajı birçok takipçisi tarafından hiç beğenilmedi.
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''Set arası'' notunu ekleyerek Instagram'dan yeni imajını paylaşan Ahmet Kural'a takipçileri, "O güzel saçlar gitmiş, hiç olmamış bence'' gibi yorumlar yapıldı. Kural'ın yemi imajı sınıfta kaldı.
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Öte yandan Ahmet Kural, son olarak yeni sevgilisiyle gündeme gelmiş ve Sıla ile yaşadığı aşkta olduğu gibi yine Kural'ın sevgilisine bakışları gündem olmuştu.
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Avukat Gizem Çağla Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural'ın bu bakışları magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu.
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