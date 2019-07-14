Ahmet Kural yeni sevgilisiyle çok mutlu! Artık gizlemeye gerek duymuyor

Sıla ile olan davasında 16 ay 20 gün hapis cezası alan ve bu cezası ertelenen Ahmet Kural, eskiyi unuttu ve yeni hayatı için start verdi. Son olarak aldığı kiloların sonucu ortaya çıkan göbeğiyle gündeme gelen Kural, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla görüntülendi.