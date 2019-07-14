Ahmet Kural yeni sevgilisiyle çok mutlu! Artık gizlemeye gerek duymuyor
Geçtiğimiz günlerde genç bir kadınla samimi görüntüler veren Ahmet Kural, aynı kişi olduğu tahmin edilen kadınla Kadıköy'de baş başa yemek yedi.
Sıla ile olan davasında 16 ay 20 gün hapis cezası alan ve bu cezası ertelenen Ahmet Kural, eskiyi unuttu ve yeni hayatı için start verdi. Son olarak aldığı kiloların sonucu ortaya çıkan göbeğiyle gündeme gelen Kural, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla görüntülendi.
Önceki gün Kadıköy Moda'da kumral bir genç kızla yemek yiyen Ahmet Kural, Posta'nın iddiasına göre kafeden el ele ayrıldı. Sıla'nın şu sıralar Hazer Amani ile olan aşk iddialarının ardından Ahmet Kural'ın da yeni bir kişi ile görüntülenmesi, mahkemelik olan ikilinin yeniden birlikte olma ihtimalini ortadan kaldırdı.
Göbeğiyle gündeme geldi: Ailecek Şaşkınız filmi öncesinde canlandıracağı karakter için spor yapan ve kısa zamanda geliştirdiği fit vücuduyla herkesi hayretler içerisinde bırakan Ahmet Kural, yaşadığı stresli günlerin de etkisiyle göbeği böyle salmıştı.
Ahmet Kural-Sıla davasında ne olmuştu?: Geçtiğimiz Nisan ayında görülen duruşmada Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural arasındaki dava, Kural'ın 16 ay 20 gün hapis cezası almasıyla sonuçlanmıştı.