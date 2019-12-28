Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik Baba Parası galasına damga vurdu
Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin başrolde olduğu Baba Parası galasına Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik damga vurdu.
'Baba Parası' filminin gala gösterimi dün akşam 9 sinema salonunda eş zamanlı gerçekleştirildi. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in başrol oynadığı filme sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Kırmızı halıda Nurgül Yeşilçay, Çağlar Ertuğrul, İbrahim Büyükak, Nevra Serezli, Şahin Kendirci, Yavuz Seçkin, Hayrettin, Manga grubu üyeleri, Alper Kul, Aylin Kontente, Korhan Herduran, Emrah Kaman, Hazim Körmükçü, Çaglar Ertğrul, Murat Akkoyunlu, Tayanç Ayaydın, Murat Evgin, Bekir Aksoy, Bihter Dinçel, Tuğba Yurt, Oğulcan Engin gibi ünlü isimler boy gösterdi.
Ahmet Kural'ı galada bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Çağla Gizem Çelik yalnız bırakmadı, ikili galaya el ele geldi. Çelik, mor saten elbisesiyle gecede dikkat çekti.
Filmin oyuncularından Yağmur Tanrısevsin ise Amber Heard'ın Cannes Film Festivali'nde giydiği bordo saten elbisenin aynısını giyerek geceye damga vurdu. Oyuncu, şıklığıyla göz kamaştırdı.