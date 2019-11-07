Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik birbirlerini takipten çıkardı ayrılık iddiası patladı
Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ayrıldığı iddia edildi, iddianın sebebi ise ikilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmeleri oldu.
Sıla Gençoğlu ile yaşadığı olaylı ilişkinin ardından yeni sevgilisini avukat seçen Ahmet Kural, bir süredir Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşıyor. İlk kez Murat Cemcir ile kameralar karşısına geçtiği film Baba Parası'nın galasında el ele ortaya çıkan çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Baba Parası filminin galasında sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, gecede haklarında çıkan evlilik iddialarını "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur" diyerek yalanlamıştı ki ikilinin ayrıldığı iddia edildi.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, birbirlerini sosyal medya hesaplarından sildi, ikilinin bu hamlesi de ayrılık iddialarını getirdi.
İddiaları için Ahmet Kural, "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" diyerek ayrılık haberlerine sitem edip yalanladı.