Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik birbirlerini takipten çıkardı ayrılık iddiası patladı

Baba Parası filminin galasında sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, gecede haklarında çıkan evlilik iddialarını "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur" diyerek yalanlamıştı ki ikilinin ayrıldığı iddia edildi.