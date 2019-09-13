Ahmet Kural avukat Çağla Gizem Çelik ile evleniyor! Sıla'yla olaylı ayrılmıştı
Sıla ile olaylı ayrılan Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor.
Eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'ın 4 ay önce aşk yaşamaya başladığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleneceği söylendi.
TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Eylem İpek Şafak, Ahmet Kural ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İpek, Ahmet Kural'ın bir süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evleneceklerini söyledi.
Sunucu, evlilikle ilgili gelişmenin Çağla Gizem Çelik tarafından aktarıldığını ifade etti. Aileleri tanışan çift önümüzdeki yılın ilk ayları evlenmeyi düşündükleri ortaya çıktı.
Ünlü magazinci Posta'daki köşesinde 19 Ağustos tarihli köşe yazısında ilişki hakkında şu bilgileri vermişti; "Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle objektiflere yansımıştı. Kural'ın sevgilisiyle ilgili yeni bilgilere ulaştım.