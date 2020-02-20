Ahmet Kural alkollü trafik kazası geçirdi ehliyetine konuldu

1,85 promil alkollü çıktı: Kazada bir araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yapılan test sonucu 1,85 promil alkollü olduğu tespit edilen Kural, işlemler için Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi.