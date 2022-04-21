Ahmet Kaya'nın gençliği için 25 kilo aldı 105 oldu film gişede çakıldı
Fransa'da 6 Kasım 2000 yılında hayatını kaybeden unutulmaz şarkıcı Ahmet Kaya'nın hayatı film oldu. 2 yıl önce vizyona giren beklentinin çok altında ilgi gören İki Gözüm Ahmet filminde Ahmet Kaya'nın gençliğini oyuncu Serdal Genç oynadı. Serdal Genç hayalimdi dediği rol için 25 kilo aldı ve 105 kilo oldu.
Kudret Sabancı’nın yönetmenliğini üstlendiği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmde, sanatçının gençliğini oynayan Serdal Genç, 25 kilo alarak rolüne hazırlandı. Başarılı oyuncunun büyük değişimi hayranlık uyandırdı.
Oyuncu Serdal Genç, Ahmet Kaya’nın gençliğini oynadığı sinema filminden bir kareyi sosyal medyasından paylaştı. İki yıl önce çekilen filmdeki rolü için 25 kilo alan oyuncu fotoğrafı, “Sizce bu kim? Çocukluğumdan beri hayranı olduğum adamı oynama şansı edindim, çok mutluyum” notuyla paylaştı.
Ahmet Kaya’nın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Genç, “Hayatımın büyük bir bölümüne etki eden Ahmet Kaya’yı oynamıştım, daha da ölsem gam yemem. Film ne zaman vizyon yapar, Allah kerim!” notunu düştü. Kudret Sabancı’nın çektiği filmde, 1995 yılında kadar Ahmet Kaya’yı canlandıran Serdal Genç, rolü için 105 kiloya çıktıktan sonra sıkı bir diyetle eski formuna geri döndüğünü de belirtti.
Pandemi nedeniyle gösterim ertelendi: Ahmet Kaya’nın, 1995 yılından sonraki hayatını Celil Nalçakan’ın oynadığı filmin çekimleri pandemi öncesi tamamlanmıştı.