Ahmet Kaya'nın gençliği için 25 kilo aldı 105 oldu film gişede çakıldı

Ahmet Kaya’nın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Genç, “Hayatımın büyük bir bölümüne etki eden Ahmet Kaya’yı oynamıştım, daha da ölsem gam yemem. Film ne zaman vizyon yapar, Allah kerim!” notunu düştü. Kudret Sabancı’nın çektiği filmde, 1995 yılında kadar Ahmet Kaya’yı canlandıran Serdal Genç, rolü için 105 kiloya çıktıktan sonra sıkı bir diyetle eski formuna geri döndüğünü de belirtti.