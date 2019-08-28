Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti

Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti

Moda sektöründen sonra şarkıcılığa merak salan Ivana Sert, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirdi. Herkes tepki gösterirken Ahmet Kaya'nın ağabeyi şaşırttı.

Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti - Sayfa 1

Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından severek izlenilen İşte Benim Stilim yarışmasının jürisi olan Ivana Sert, moda sektörünün ardından şarkıcılığa adım atmış ve single çıkarmıştı. Sert, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirince eleştirilerin hedefi haline geldi.

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Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti - Sayfa 2

Sırp asıllı Ivana Sert'in diksiyonu her zaman dikkatleri üzerine çekmesine sebep olurken Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okuması da tepkilere neden oldu. Eleştirilerin hedefi haline gelen Ivana Sert'e ise sürpriz bir isimden destek geldi. 

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Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti - Sayfa 3

Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına yolladığı bir video ile Ivana Sert'e sahip çıktı. 

İşte Ivana Sert Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını söylerken

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Ahmet Kaya'nın abisi şaşırttı Ivana Sert Kum Gibi şarkısını rezil etti - Sayfa 4

Videolu açıklama yapan Mustafa Kaya, şunları söyledi:
-"Programa Ivana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. 

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