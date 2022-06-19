BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan'tan Bülent Arınç için olay yazı: Bir toz tanesi bile götüremez

Ahmet Hakan'tan Bülent Arınç için olay yazı: Bir toz tanesi bile götüremez

Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın sözleri sonrası eleştirilerine devam ediyor. Arınç'ın sözleri sonrası AK Parti'den kopmalar olur mu tartışmasına giren Hakan, "Bırakın tuğlayı, tuğladan toz tanesi bile götüremez" dedi.

Abone ol

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Bülent Arınç, iktidar partisini tamamen terk etse bırakın bir tuğla götürmeyi, tuğladan bir toz tanesi bile götüremez" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Kanallar arasında zıplayıp duruyordum. Halk TV’de durdum. Baktım, kanalın daimi yorumcularından biri Bülent Arınç’ı övmekle meşguldü. Azıcık kulak kabarttım. 'Bülent Arınç, önemli bir siyasetçidir' diyordu. 'Onun sözlerine dikkat etmek gerekir' diyordu. 'Arınç’ın bir karşılığı vardır' diyordu. Güldüm. Nasıl gülmeyeyim? Bülent Arınç bile 'Çok da inandırıcı olmaz' diye düşünür ve kendisiyle ilgili böyle cümleler kurmaya pek yanaşmaz. Gülümsemeyi kestikten sonra kendi kendime şu soruyu sordum: 'Şu an içinde bulunduğumuz gezegende yapılabilecek en zorlu iş nedir?' Cevabı hiç düşünmeden verdim: 'Bülent Arınç’ı muhalif kitlelere benimsetmek işidir." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Ve son hükmüm şu oldu: Bülent Arınç, iktidar partisini tamamen terk etse... Bırakın bir tuğla götürmeyi, tuğladan bir toz tanesi bile götüremez."

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk İstanbul'un fethiyle ilgili tweeti olay oldu tarihçi İlber Ortaylı ne dedi?
Elon Musk İstanbul'un fethiyle ilgili tweeti olay oldu tarihçi İlber Ortaylı ne dedi?
YDT sınavı ne zaman başlıyor 2022 saat kaçta başlıyor, bitiyor?
YDT sınavı ne zaman başlıyor 2022 saat kaçta başlıyor, bitiyor?
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını biri söndürüldü diğeri sürüyor
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını biri söndürüldü diğeri sürüyor
AYT nedir bugün saat kaçta başlıyor ne zaman bitecek?
AYT nedir bugün saat kaçta başlıyor ne zaman bitecek?
AYT sınavı ne zaman başlıyor saat kaçta 2022 kaç dakika sürüyor?
AYT sınavı ne zaman başlıyor saat kaçta 2022 kaç dakika sürüyor?
Babalar günü sözleri duygusal kısa Babalar Günü kutlama sözleri yeni 2022
Babalar günü sözleri duygusal kısa Babalar Günü kutlama sözleri yeni 2022
Ahmet Davutoğlu 'adayım' dedi
Ahmet Davutoğlu 'adayım' dedi
Duygusal ağlatan babalar günü mesajları kısa sözleri 2022
Duygusal ağlatan babalar günü mesajları kısa sözleri 2022
Gigi Datome 23 sayı attı Olimpia Milan şampiyon oldu
Gigi Datome 23 sayı attı Olimpia Milan şampiyon oldu
Başkan Sancak’tan Mario Balotelli açıklaması
Başkan Sancak’tan Mario Balotelli açıklaması