Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya eleştirisinin ardından Fatih Portakal'dan da Pera Palas tepkisi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın, Netflix dijital platformunda yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolü Hazal Kaya'nın oyunculuğundan 'nefret ettiği'ni yazdığı köşe yazısının ardından sosyal medyada kazan gibi kaynıyor. Hem Hazal Kaya'nın ünlü dostları hem de diğer oyunculardan tepki alan Ahmet Hakan'a, destekler de gelmeye başladı. Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'nın oyunculuğu hakkındaki saptamalarının doğru olduğu ancak 'nefret' kelimesinin üslup olarak ağır kaçtığı yönünde yorumlar dikkat çekerken, Hazal Kaya'nın oyunculuğunu kötü ve yetersiz bulanlar kervanına Fatih Portakal da katıldı.