GÜNCEL

Ahmet Hakan'dan 'Ütopyanız batsın' başlıklı yazı, CHP'yi eleştirdi: Kendilerine düşen ağlaşmak oluyor

Gazeteci ve yazar Ahmet Hakan, 'Ütopyanız batsın' başlıklı köşe yazısında, Düşünbil dergisinin sosyal medyada yaptığı "AKP gittikten sonra yapılacaklar" yazılı paylaşımı değerlendirdi. Hakan, paylaşıma yorum yapan eski Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan için "Sokaklarda başörtülü avına çıkılmasının hayalini kuruyor." deyip CHP'yi eleştirdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Düşünbil” adlı bir derginin sosyal medya hesabından yaptığı “AKP gittikten sonra yapılacaklar” yazılı paylaşımına kısa bir süre önce Danıştay Başsavcılığı yapan bir ismin “Ütopya... Gerçekleşmesini dilerim tüm kalbimle” yazdığına işaret etti.

Hakan, söz konusu paylaşımdaki, “Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılacak, bütçesi sağlık, eğitim ve bilime aktarılacak. Camiler, camiye gidenlerin bağışları ile ayakta duracak. Bütçeden ekstra bir pay ayrılmayacak. Tüm kamu kurumlarında türban yasaklanacak” maddelerine işaret ederek söz konusu yorum üzerinden CHP’yi eleştirdi.

Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Düşünbil diye bir derginin sosyal medya hesabında şöyle bir paylaşım vardı: ‘AKP gittikten sonra yapılacaklar – Tüm imam hatip okulları kapatılıp spor, sanat ve meslek okullarına dönüştürülecek. - Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılacak, bütçesi sağlık, eğitim ve bilime aktarılacak. - Camiler, camiye gidenlerin bağışları ile ayakta duracak. Bütçeden ekstra bir pay ayrılmayacak. - Tüm kamu kurumlarında türban yasaklanacak. - Dini hiçbir simge sokakta takılmayacak.’  Bu paylaşımın aslında pek bir önemi yok. Hiçbir temsil gücü olmayan bazı tiplerin rüyası bu. Ama bu paylaşımın altına yazılan... ‘Ütopya... Gerçekleşmesini dilerim tüm kalbimle’ paylaşımının önemi büyük. Çünkü bu paylaşımı yapan bu kişi, eski Danıştay Başsavcısı. Olaya bakın: Kısa bir süre önce Danıştay Başsavcılığı yapan birisi, sokaklarda başörtülü avına çıkılmasının hayalini kuruyor.

CHP, ne kadar gayret ederse etsin. Ütopyası sokaklarda başörtülü avına çıkmak olan bu tiplerden arınamıyor maalesef. CHP ile bu tipler arasında öyle bir iç içe geçmişlik var ki... Bu tipler, olası bir CHP iktidarı için işte bu tür ütopyalar geliştirebiliyorlar, hayaller kurabiliyorlar. CHP, bu tiplere... “Ütopyanız batsın. Bizim iktidarımız adına böyle hayaller kuramazsınız. Ütopyanızı da alıp defolun gidin kıyımızdan köşemizden” demiyor, diyemiyor. Demediği, diyemediği için de... Her seçim gecesi kendilerine düşen “Eyvah, yine AKP kazandı” falan diye ağlaşmak oluyor.”

"AKP gittikten sonra yapılacaklar' listesi olay oldu Tansel Cölaşan'dan gerçekleşmesini dilerim paylaşımı
