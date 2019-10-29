Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet videosu paylaşımına tam not
HÜRRİYET yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı videoya yüzde yüz katıldığını belirterek bugünkü yazısına sözlerini ekledi.
Yurdun dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanırken Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın demokrasi' başlıklı bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı videoya yüzde yüz katıldığını ve her harfini beğendiğini söyledi.
Hakan yayınlanan videonun sözlerinde Cumhuriyet ve Demokrasinin tam olarak anlatıldığını vurguladı.
Çok beğendiğini ifade ederek köşesine sözlerini taşıdı.
Hakan yazısında şunları kaydetti:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir video yayınladı.
Cumhuriyet ve demokrasiyi anlatan bir video... Videodaki metnin her kelimesine imzamı attım, her cümlesine hak verdim, her harfini beğendim, her vurgusuna yüzde yüz katıldım.