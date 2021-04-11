Ahmet Hakan itiraf etti! 'Benim de yatacak yerim yok yani...'
Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan ile dans ettiği video üzerine Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu arasındaki 'story şebeği' atışması sürüyor. Ahmet Hakan bugün "Benim de yatacak yerim yok yani... Oryantal yapan avam bir şahsa bulaştım" dedi. Hande Sarıoğlu, "Oryantali yaptığım ortamda olsaydı ağzının suyu aka aka alkışlardı" dedi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu arasındaki 'dans videosu' kavgası karşılıklı suçlamalarla devam ediyor. Hande Sarıoğlu dün, kendisine 'story şebeği' diyen Ahmet Hakan'a "Oryantali yaptığım ortamda olsaydı benimle dans ederdi, el şaklatırdı ağzının suyu aka aka" demişti bugün Ahmet Hakan "Bazen gerçekten çok lüzumsuz işlerle uğraşıyorum, benim de yatacak yerim yok yani" cevabı verdi. İşte kavgada son durum...
Hande Sarıoğlu, Ece Erken'in YouTube programına konuk oldu ve Ahmet Hakan'a ağır sözlerle yüklendi. "Ben onun kaleminden daha adamım" diyen Hande Sarıoğlu, "O yanlış ata oynadı. Ona verdiğim cevaptan sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Ona verdiğim cevapla herkese cevap vermişim gibi üstümden yükü kaldırdı. Ahmet Hakan senin işin ne, sen ne yapıyorsun? Koskoca adamsın seni yılların gazetecisi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Hande Sarıoğlu eleştirilerini daha da sertleştirerek şöyle devam etti: "Ülkenin gündemine yön veren programlar yapıyorsun kalkmışsın evinde arkadaşlarıyla dans eden birine bunları yazabiliyorsun. Bir de beni Instagram'dan takip ediyorsun. Bunun üzerine beni sadece oryantal videosuyla beni yargılıyorsun."
"O adam beni tanıyor olsaydı, benim o oryantali yaptığım ortamda olsaydı benimle dans ederdi, el şaklatırdı ağzının suyu aka aka. Gündem yaratmaya çalıştı ama bakış açısı çok yanlıştı. O yüzden gerekli cevabı aldı ve sustu."