Ahmet Hakan itiraf etti! 'Benim de yatacak yerim yok yani...'

Hande Sarıoğlu, Ece Erken'in YouTube programına konuk oldu ve Ahmet Hakan'a ağır sözlerle yüklendi. "Ben onun kaleminden daha adamım" diyen Hande Sarıoğlu, "O yanlış ata oynadı. Ona verdiğim cevaptan sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Ona verdiğim cevapla herkese cevap vermişim gibi üstümden yükü kaldırdı. Ahmet Hakan senin işin ne, sen ne yapıyorsun? Koskoca adamsın seni yılların gazetecisi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.