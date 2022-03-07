Ahmet Hakan-Hazal Kaya nefret krizinde son perde Demet Özdemir ve Tuğba Büyüküstün fena saydırdı

NETFLIX'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizideki oyunculuğuna ilişkin Hazal Kaya'ya 'nefret ettim' diyen Ahmet Hakan'a ünlüler camiasından peşpeşe tepkiler yağıyor. Hazal Kaya'nın oyuncu dostları başta olmak üzere pek çok isimden Ahmet Hakan'a karşı sert paylaşımlar geliyor. Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın da eleştiri yaptığı Ahmet Hakan, başta Akay olmak üzere kendisine tepki verenlere köşe yazısından seslenirken, Demet Özdemir, Tuba Büyüküstün, Selin Şekerci ve Şahan Gökbakar gibi pek çok isim Ahmet Hakan'ı adeta yerden yere vurdu.