Ahmet Hakan-Hazal Kaya nefret krizinde son perde Demet Özdemir ve Tuğba Büyüküstün fena saydırdı
Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki oyunculuğundan 'nefret' ettiğini yazmasının ardından Ahmet Hakan'a Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün fena saydırdı. Hakan, Ezel Akay'ın kendisine yönelik eleştirilerine bugünkü köşesinden yanıt verdi.
NETFLIX'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizideki oyunculuğuna ilişkin Hazal Kaya'ya 'nefret ettim' diyen Ahmet Hakan'a ünlüler camiasından peşpeşe tepkiler yağıyor. Hazal Kaya'nın oyuncu dostları başta olmak üzere pek çok isimden Ahmet Hakan'a karşı sert paylaşımlar geliyor. Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın da eleştiri yaptığı Ahmet Hakan, başta Akay olmak üzere kendisine tepki verenlere köşe yazısından seslenirken, Demet Özdemir, Tuba Büyüküstün, Selin Şekerci ve Şahan Gökbakar gibi pek çok isim Ahmet Hakan'ı adeta yerden yere vurdu.
Netflix dijital yayın platformunda 3 Mart'ta yayınlanmaya başlayan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde zaman yolculuğu yaparak 1919'lu yıllara dönen ve Mustafa Kemal Atatürk'le karşılaşan gazeteci Esra karakterini canlandıran Hazal Kaya'nın oyunculuğu için Ahmet Hakan'ın 'nefret ediyorum' ifadeleri gündemi karıştırdı.
Hazal Kaya'ya sosyal medyadan destek yağarken, Ahmet Hakan'a eleştiri yağıyor: Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndaki oyunculuğundan 'nefret' ettiğini söyleyen Ahmet Hakan'a 'vasat herif'diye cevap veren Hazal Kaya'ya sosyal medyadan destek yağarken, ünlü yazara da eleştiri yağıyor!
Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki başrol 'gazeteci Esra' karakterini canlandıran oyuncu Hazal Kaya, Ahmet Hakan'ın 'Oyunculuğundan nefret ediyorum' yazısına verdiği 'Vasat herif' cevabıyla sosyal medyada en çok konuşulan gündem başlıkları arasında zirvede...