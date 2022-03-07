BIST 1.998
DOLAR 14,34
EURO 15,66
ALTIN 908,27

Ahmet Hakan-Hazal Kaya nefret krizinde son perde Demet Özdemir ve Tuğba Büyüküstün fena saydırdı

Ahmet Hakan-Hazal Kaya nefret krizinde son perde Demet Özdemir ve Tuğba Büyüküstün fena saydırdı

Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki oyunculuğundan 'nefret' ettiğini yazmasının ardından Ahmet Hakan'a Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün fena saydırdı. Hakan, Ezel Akay'ın kendisine yönelik eleştirilerine bugünkü köşesinden yanıt verdi.

Ahmet Hakan-Hazal Kaya nefret krizinde son perde Demet Özdemir ve Tuğba Büyüküstün fena saydırdı

NETFLIX'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizideki oyunculuğuna ilişkin Hazal Kaya'ya 'nefret ettim' diyen Ahmet Hakan'a ünlüler camiasından peşpeşe tepkiler yağıyor. Hazal Kaya'nın oyuncu dostları başta olmak üzere pek çok isimden Ahmet Hakan'a karşı sert paylaşımlar geliyor. Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın da eleştiri yaptığı Ahmet Hakan, başta Akay olmak üzere kendisine tepki verenlere köşe yazısından seslenirken, Demet Özdemir, Tuba Büyüküstün, Selin Şekerci ve Şahan Gökbakar gibi pek çok isim Ahmet Hakan'ı adeta yerden yere vurdu. 

120
Ahmet Hakan-Hazal Kaya nefret krizinde son perde Demet Özdemir ve Tuğba Büyüküstün fena saydırdı

Netflix dijital yayın platformunda 3 Mart'ta yayınlanmaya başlayan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde zaman yolculuğu yaparak 1919'lu yıllara dönen ve Mustafa Kemal Atatürk'le karşılaşan gazeteci Esra karakterini canlandıran Hazal Kaya'nın oyunculuğu için Ahmet Hakan'ın 'nefret ediyorum' ifadeleri gündemi karıştırdı. 

220
Ahmet Hakan-Hazal Kaya nefret krizinde son perde Demet Özdemir ve Tuğba Büyüküstün fena saydırdı

Hazal Kaya'ya sosyal medyadan destek yağarken, Ahmet Hakan'a eleştiri yağıyor: Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndaki oyunculuğundan 'nefret' ettiğini söyleyen Ahmet Hakan'a 'vasat herif'diye cevap veren Hazal Kaya'ya sosyal medyadan destek yağarken, ünlü yazara da eleştiri yağıyor!

320
Ahmet Hakan-Hazal Kaya nefret krizinde son perde Demet Özdemir ve Tuğba Büyüküstün fena saydırdı

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki başrol 'gazeteci Esra' karakterini canlandıran oyuncu Hazal Kaya, Ahmet Hakan'ın 'Oyunculuğundan nefret ediyorum' yazısına verdiği 'Vasat herif' cevabıyla sosyal medyada en çok konuşulan gündem başlıkları arasında zirvede... 

420