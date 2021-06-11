Ahmet Hakan demediğini bırakmadı! Rezil olan Athena Gökhan Özoğuz çark edip sildi
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili tweeti alay konusu oldu. Gazeteci Ahmet Hakan, Özoğuz'a tepki gösterdi.
Twitter hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan 44 yaşındaki rock müziği sanatçısı Gökhan Özoğuz, paylaşımları ve yaptığı çıkışlarla sosyal medyada sık sık gündem oluyor.
Gökhan Özoğuz, son olarak, müsilaj (deniz salyası) konusunda attığı tweet ile adından söz ettirdi.
Marmara Denizi'ni saran deniz salyasının Kanal İstanbul nedeniyle ortaya çıkarıldığını iddia eden Gökhan Özoğuz, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı?" dedi.
Paylaşımının devamında Özoğuz "Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın" ifadelerini kullanmıştı.