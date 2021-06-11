BIST 1.463
DOLAR 8,33
EURO 10,14
ALTIN 505,96

Ahmet Hakan demediğini bırakmadı! Rezil olan Athena Gökhan Özoğuz çark edip sildi

Ahmet Hakan demediğini bırakmadı! Rezil olan Athena Gökhan Özoğuz çark edip sildi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili tweeti alay konusu oldu. Gazeteci Ahmet Hakan, Özoğuz'a tepki gösterdi.

Ahmet Hakan demediğini bırakmadı! Rezil olan Athena Gökhan Özoğuz çark edip sildi

Twitter hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan 44 yaşındaki rock müziği sanatçısı Gökhan Özoğuz, paylaşımları ve yaptığı çıkışlarla sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

115
Ahmet Hakan demediğini bırakmadı! Rezil olan Athena Gökhan Özoğuz çark edip sildi

Gökhan Özoğuz, son olarak, müsilaj (deniz salyası) konusunda attığı tweet ile adından söz ettirdi.

215
Ahmet Hakan demediğini bırakmadı! Rezil olan Athena Gökhan Özoğuz çark edip sildi

Marmara Denizi'ni saran deniz salyasının Kanal İstanbul nedeniyle ortaya çıkarıldığını iddia eden Gökhan Özoğuz, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı?" dedi.

315
Ahmet Hakan demediğini bırakmadı! Rezil olan Athena Gökhan Özoğuz çark edip sildi

Paylaşımının devamında Özoğuz "Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın" ifadelerini kullanmıştı.

415