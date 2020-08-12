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POLİTİKA

Ahmet Hakan, Berat Albayrak'a çokomelli esprilerini sordu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çokomelli esprilerine gülüp geçtiğini söyledi.

CNN Türk'te Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuk olduğu Tarafsız Bölge'nin son kısmında eğlenceli diyaloglar yaşandı.

Bakan Berat Albayrak, gençlere seslenirken 'çokomelli esprilerini' hatırlattı.

Çocukken çokomeli çok sevdiğini ifade eden Bakan Berat Albayrak, "Valla çocukluğumuzda seviyorduk. Heralde RTÜK ceza kesmez" dedi ve güldü.

"Espriler hoşunuza gidiyor mu?"

Ahmet Hakan, o anda, "Gerçekten o espriler hoşunuza gidiyor mu? Bakın burası çokomelli..." diye sordu.

Berat Albayrak gülerek şöyle yanıt verdi:

"Saygı, ahlak, ailevi değerler, manevi değerleri, insanın saygı ve ahlaki manadaki çizgisine dokunmayan her şey... Gençler... Güleceğiz, eğleneceğiz... Bence de çokomelli..."

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