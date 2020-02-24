Ahmet Davutoğlu'nun partinin yaptırdığı anketi duyanlar şoke oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki son anket sonuçları açıklandı. Gelecek Partisi tarafından yaptırılan anket herkesi şaşırttı. Ankette en fazla oyu yüzde 30'la kararsızların aldığı iddia edildi.

Davutoğlu'nun yaptırdığı ankette, en fazla oyu yüzde 30'la kararsızlar alırken, AK Parti'nin oyu ise yüzde 30'un altında gösterildi. AK Parti'yi yüzde 30'un altında gösteren ankette, Gelecek Partisi'ne ilişkin herhangi bir oy oranı verilmemesi ise dikkat çekti.

MHP, İP ve HDP baraj altında

Tarafsız Haber Ajansına anket hakkında bilgi veren Gelecek Partili kaynak, "MHP’de yüzde 10’un altında. CHP oyunu koruyor. İYİ Parti’de yüzde 10 barajın altında gözüküyor. HDP de barajın altında gözüküyor. Şu an en büyük parti kararsızlar. Kararsızlar yüzde 30’un üzerinde” değerlendirmesini yaptı.